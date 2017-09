40 Jahre Feilschen: Flohmarkt am Naschmarkt hat Geburtstag

Archivbild aus dem Jahre 1977, dem Gründungsjahr des Flohmarktes - © APA (Edwin Zach)

Nicht nur die dort feilgebotenen Waren sind schon in die Jahre gekommen, der Wiener Flohmarkt am Naschmarkt hat inzwischen selbst ein ansehnliches Alter erreicht: Vor 40 Jahren konnte dort erstmals gewühlt werden. Das Jubiläum wird am 16. September groß gefeiert. Die Geschichte der Wiener Flohmärkte geht aber sogar noch etwas weiter zurück – bis 1404.