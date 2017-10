40 Jahre Elternverein in Altach

Altach Rund 570 Schüler sind vor einigen Wochen in Altach in das neue Schuljahr gestartet. Auch für den Elternverein der Volks- und Mittelschule hat damit wieder die Arbeit begonnen und es warten wieder zahlreiche Projekte.

Für Kinder und Eltern da

Der Elternverein wurde 1977 von den Direktoren Rudi Giesinger und Alois Schwienbacher gegründet und ist dabei Jahr für Jahr bemüht, für die Kinder aber auch die Eltern da zu sein, den Schülern einmal im Monat eine gesunde Jause zu bieten, verschiedene Projekte der Schulen zu unterstützen, die bereits seit Jahren beliebten Winter- und Frühjahrsbasare zu organisieren und vieles mehr. Um dies alles durchführen zu können, bedarf es der Mithilfe der Eltern, sei es in Form von Kuchen und Gebäck, Mitarbeit bei verschiedenen Veranstaltungen und natürlich durch die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages.

Überraschung beim Krömlemarkt

Seit nunmehr 40 Jahren ist der Elternverein in Altach tätig und dabei ist neben der Bindung von Elternhaus und Schule auch die Zusammenarbeit mit den Lehrern und der Schulleitung sehr wichtig, denn nur „gemeinsam erreichen wir das Beste für unsere Kinder“, so der Elternverein der Volks- und Mittelschule. Im Schnitt zählt der Verein dabei in jedem Jahr über 200 Mitglieder und neben den laufenden Projekten haben sich die Verantwortlichen rund um Obfrau Susanne Knünz-Kopf zum Jubiläum etwas Einmaliges überlegt. Beim diesjährigen Krömlemarkt können sich alle überraschen lassen und gemeinsam mit dem Elternverein das 40-jährige Bestehen feiern. MIMA