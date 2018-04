40 Jahre Cobra: 6 Fakten zur Spezialeinheit

cobra-gruendung ©Das Einsatzkommando Cobra mit Sitz in Wiener Neustadt feiert sein 40-jähriges Bestehen. Die Spezialeinheit ist als Reaktion auf eine Serie von Terroranschlägen in den 1970er-Jahren gegründet worden. 1. Gründungsdatum Im Schloss Schönau im Bezirk Baden bezieht damals noch das Gendamerie-Einsatzkommando am 1. April 1978 sein Hauptquartier. 2. Zahlreiche Terroranschläge Die Spezialeinheit wird mit Beschluss der […]