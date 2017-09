40 ehrenamtlich Tätige bei Galaabend geehrt

Unter dem Motto „Alles Große in dieser Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut als er muss“ wurden 40 ehrenamtlich engagierte Mitbürger(innen) von ihrem jeweiligen Verein aufgrund ihrer besonderen Verdienste als zu ehrendes Mitglied vorgeschlagen und zur Ehrenamts-Gala, einem spektakulären Abend mit abwechslungsreichem Programm und kulinarischen Gaumenfreuden, ins Erholungszentrum Rheinauen eingeladen. Moderator Markus Linder sorgte mit zahlreichen Songs und Sketches für beste Stimmung bei den Gästen.

Friedl Dold, Stadtrat für Sport und Ehrenamt, begrüßte die rund 150 Gäste und betonte, dass es endlich einmal Zeit wurde, dass auch die Ehrenamtlichen außerhalb der Sportvereine geehrt werden und „sie heute einmal die Bühne bekommen, die sie schon lange verdient haben“. Auch Landesrätin Dr. Bernadette Mennel zeigte sich begeistert: „Ich möchte von Seiten des Landes die herzlichste Gratulation und den Dank, auch im Namen des Landeshauptmanns, überbringen. Es freut mich, dass die Stadt Hohenems die Initiative gesetzt hat, um Ehrenamtliche vor den Vorhang zu holen. Sie sind nicht nur für Hohenems tätig, sondern auch für ganz Vorarlberg. Im ganzen Land haben wir rund 50 Prozent Anteil der Bevölkerung, die sich irgendwie ehrenamtlich engagieren.“

„Mit über 100 Vereinen in Hohenems haben wir eine sehr lebendige Vereinslandschaft, mit einer einzigartigen Bandbreite im Land. Die Gemeinschaft und nicht der Eigennutz stehen hier wirklich im Vordergrund und das freut mich natürlich ganz besonders. Die Menschen engagieren sich für das Gemeinwohl und machen wirklich ausgezeichnete Arbeit für unsere Stadt. Dafür ein herzliches Danke an alle ehrenamtlich Engagierten und weiter so, denn dieser Einsatz ist unschätzbar wertvoll und wirklich unbezahlbar“, so der Initiator der Gala, Bürgermeister Dieter Egger.

Ehrungen in fünf Kategorien

Geehrt wurden die 40 Hohenemser Ehrenamtlichen in den fünf Kategorien „Faschingszünfte“, „Kultur und Geschichte“, „Blaulichtorganisationen“, „Soziales“ und „Gesellschaft und Jugend“:

Faschingszünfte: Sabrina Haag (Embser Garde), Dagmar Peschl (Zunft Embser Schlossnarren), Karl Heinz Sutter (Fasnatzunft Unterklien), Claudia Waibel (Faschingszunft Schützler Hügelrodler), Reinhard Mathis (Erlacher Funkenzunft), Martin Hämmerle (Emser Palasttätscher), Reinhard Metzler (Untergässler Fasnatzunft), Johannes Rüdisser (Auner Faschingszunft), Daniela Spiegel (Faschingszunft Kidla), Bernd Schnetzer (Fanfarenzug Herrenried-Buch).

Kultur und Geschichte: Anton Hammerer (Laienbühne Hohenems), Angelika Waibel (Chor Joy), Josef Kloiber (Kammerorchester Arpeggione), Franz Isopp (Gesangverein Nibelungenhort), Bruno Kopf (Gesangverein Hohenems), Josef Mathis (Rütner Chorgemeinschaft), Christa Wehinger (Kirchenchor St. Konrad), Emmo Amann (Kulturkreis), Alfons Peter (Trägerverein Alte Zeiten Museum), Ulrike Fenkart (Homunculus), Raimund Rhomberg (Verkehrsverein).

Blaulichtorganisationen: Jasmin Mangold (Jugend Rotkreuz), Markus Alexander Bösch (Rettungsabteilung), Guntram Heinzle (Feuerwehr), Heini Lohs (Bergrettung).

Soziales: Mary Dietrich (Lebenshilfe), Sibylle Büsel (Lebenshilfe), Renate Märk (Krankenpflegeverein), Margit Waibel (Missionskreis), Erika Mathis (Aktion Demenz), Gertrude Klien (Hilfswerk).

Gesellschaft und Jugend: Josef Mathis (Waldverein), Bernhard Wulz (Bienenzuchtverein), Anika Jäger (Elternverein Emsreute), Michaela Glettler (Elternverein Mittelschule Herrenried), Werner Gächter (Seniorenbund), Fritz Prosegger (Seniorenring), Bernd Wehinger (Naturfreunde), Gebhard Schneider (Kegelclub), Josef Ilg (Pfadfinder).