Linkin-Park hat nie selbst beim Parookaville im deutschen Weeze gespielt. Doch am vergangenen Wochenende sorgten 40.000 Fans für einen Gänsehaut-Moment: Showtek unterbrach am Abend ihr DJ-Set auf der Hauptbühne, und ließ “In the End” von Linkin Park einspielen. Im Hintergrund wurden Bilder von Bennington gezeigt. Nach dem ersten Refrain sangen die 40.000 Fans alleine weiter. Das Video wurde nun zum viralen Hit.