4. Interactive West: Letzte Chance, um noch ein Ticket zu ergattern!

Design-Profis & Marken-Spezialisten, Google & die Online Marketing Rockstars, der Urlaubsguru & Best Practice aus der Region – welcher Digital-Experte wann genau seinen großen Auftritt haben wird, kannst du hier erfahren.

Unsere 19 Speaker – auf einen Blick:

Was sind die Trends in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft? Welche Inhalte sind gefragt und wie lässt sich mit einem Podcast Geld verdienen? Einer der sich auf diesem Gebiet auskennt wie kein anderer, ist Vincent Kittmann – seit Mai 2016 “Head of Podcast” bei den berühmten Hamburger Online Marketing Rockstars. Am 4. Juli wird er sein Wissen mit dem IAW-Publikum teilen.

Dr. Magdalena Meusburger lehrt an der FH Vorarlberg in den Bereichen Entrepreneurship und Innovation und ist Co-Founderin des dort 2017 gegründeten Startup-Centers – der startupstube. Die Bizauerin ist weltweit als Mentorin und Jurorin bei Startup-Wettbewerben tätig und bringt beim Coaching verschiedener Startups im Bereich Geschäftsmodellentwicklung ihre eigene Erfahrung als Jungunternehmerin in Johannesburg ein

Thomas Metzler ist Hochschullehrer mit dem Fokus auf Marketing, Sales & Innovation an der FH Vorarlberg und Co-Founder der startupstube, des dort 2017 gegründeten neuen Startup-Centers. Neben seiner Lehrtätigkeit ist der Vorarlberger Autor diverser praxisorientierter Publikationen, Vortragender, Unternehmensberater; er betreut Startups und engagiert sich ehrenamtlich in verschiedensten Projekten.

Daniel Frick ist Geschäftsführer und Mitgründer der Reiseschnäppchen-Plattform urlaubsguru.at – der größten Travel-Community Österreichs. In nur vier Jahren entwickelte sich der kleine Urlaubsblog zu einem “Big Player” der Tourismusszene und setzte vor allem im Social Media Bereich neue Maßstäbe. Wie man mit viel Kreativität und Engagement auch ohne große Investitionen erfolgreich durchstarten kann, erzählt der Vorarlberger bei der IAW.

Julian Egle: Co-Founder & Geschäftsführer – DIE LIMOMACHER. Als kreatives Genie und mit breiten Wissen im Bereich Entrepreneurship & Innovation sowie Marketing, verwirklichte Julian nach dem Studium seinen Traum, ein Produkt gänzlich nach seinen Vorstellungen zu vermarkten: Zusammen mit Alexander Thurnher & Joachim Fink gründete er 2016 die Firma, bei der selbstgemachte Limo mit individuellen Etiketten versehen wird.

Alexander Thurnher: Co-Founder – DIE LIMOMACHER. Der ehemalige Leistungssportler hat sich, nach dem Studium sowie Jobs in der Unternehmensberatung & auf Managementebene, den Traum der Selbstständigkeit erfüllt und zusammen mit Julian Egle und Joachim Fink 2016 die Firma gegründet. Mit seinem Background in BWL und Supply Chain Management zeichnet er dort für die Bereiche Logistik, Produktion und Finanzen verantwortlich.

Bei Philipp Martin – CEO & Co-Founder des Liechtensteiner Start-ups Reachbird – dreht sich alles ums “Influencer Marketing” – dem absoluten Trend des Jahres 2017. Ihrer Zeit voraus, ging die Plattform 2015 vom Ländle aus an den Start. Noch nie war es so einfach, Zielgruppen mit authentischen Werbebotschaften in so kurzer Zeit zu erreichen. Doch wie wird eine Kampagne erfolgreich? Wie lässt sich der Erfolg messen? Philipp hat die Antworten.

Marko Tovilo ist Geschäftsführer und technischer Leiter der 2011 von Florian Wassel und ihm gegründeten Digitalagentur TOWA. Hier glaubt man daran, dass die Regeln des Marketings aufgebrochen wurden und im digitalen Licht neu betrachtet werden müssen. Unter diesem Gesichtspunkt, begleiten in der Agentur Berater, Coder, Marketer und Designer Marken & Organisationen bei der Konzeption und Umsetzung von Digitalprojekten.

Creative Skills for Innovation: Die Welt braucht mehr kreatives Selbstbewusstsein – davon ist Kerstin Saathoff überzeugt und begibt sich für Google auf die Suche nach dem Potenzial von Verlags-Mitarbeitern. Wie Knetmasse und Klebezettel helfen können, wild, mutig und ungewöhnlich zu sein bzw. zu denken, erzählt sie auf der #IAW17.

Das Zeitalter des digitalen Wandels macht auch vor Vorarlbergs Unternehmerschaft nicht halt. Anstatt schockgefroren die Augen vor der Zukunft zu verschließen, gilt es die neuen Möglichkeiten zu erkennen – und zu reagieren. Martin Hundertpfund ist seit 2009 Marketingleiter der Wirtschaftskammer Vorarlberg und Ansprechpartner für die Initiative „Digitale Perspektiven“.

Digitales Storytelling: Bei Marco Maas dreht sich alles um Daten, deren Erfassung und Darstellung. Der Journalist ist CEO der Datenfreunde, die sich darauf spezialisiert haben, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und Geschäftsführer von OpenDataCity, einer Agentur für Datenjournalismus & -visualisierung. Vom Medienprofi kann man erfahren, wie mit Fakten & Zahlen gute Geschichten erzählt werden können.

Vom Fitnesscoach zum Influencer: Etwa zwölf Stunden am Tag ist Simon Mathis online, denn der 20-jährige Vorarlberger macht sich gerade als Influencer selbstständig – und startet hier mächtig durch. Mit 280.000 Abonnenten auf Instagram und monatlich mehr als 2 Millionen Videoaufrufen auf Youtube, betreibt der ausgebildete Personal- & Ernährungstrainer die erfolgreichsten österreichischen Fitness-Accounts.

Geschäftsmodelle zerstören sich – Marken bleiben: Die leidenschaftliche Markenexpertin und Autorin des Buches „Globale Markenführung und CSR-Kommunikation in sozialen Netzwerken“ – Dr. Judith Meyer – beschäftigt sich bereits seit einem Jahrzehnt damit, wie sich Spitzenleistungen bilden und Marken Kaufentscheidungen vereinfachen. Ihr Marken-Credo: Zuerst Leistung beweisen, dann kommunizieren.

In der Welt des digitalen Wandels, in der die neue kommunikative Währung „Echtzeit“ heißt, braucht es eine Möglichkeit, um sich aus der Reaktionsspirale lösen zu können, um wieder selbst Treiber und Handelnder zu werden. Von der wertstiftenden Rolle der Marke sowie der „Renaissance der Nische“ berichtet Tanja Schug von BrandTrust.

UX-Design im digitalen Zeitalter: User Experience heißt das Schlagwort, bei dem stets das Nutzererlebnis im Vordergrund steht. Wie man User-Bedürfnisse analysiert und aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen nutzerfreundliche Webdesigns und Produkte erstellen kann, erzählt Christian Hanke – Partner & Creative Director der Agentur Edenspiekermann, zu deren Kunden Red Bull und Zeit Online gehören.

Multi(-Social-Media)-Talent: Celina Blogsta ist 17 Jahre jung und ein Shooting-Star: Sie gehört zu den beliebtesten YouTubern der Alpenrepublik und zählt 181.742 Abonnenten. Erfolgreich präsent ist die Niederösterreicherin aber auch auf Instagram und Twitter. Für Schlagzeilen sorgt sie außerdem – vielleicht auch auf der #IAW17.

Influencer Marketing – The New King of Content: Influencer, die Stars auf Youtube, Instagram & Co., können ganze Generationen mit ihren Postings beeinflussen. Diego5 – Österreichs erstes Multi-Plattform-Netzwerk – hat deren Potenzial und Relevanz früh erkannt. Über die Bedeutung der neuen Marketing-Strategie erzählt Firmen-Mitgründerin Sandra Thier.

Cooler Vlog & krasse Pranks: Daniel alias DATV betreibt seit März 2015 seinen YouTube-Channel – höchst leidenschaftlich und mit 91.900 Abonnenten und 7.848.089 Aufrufen auch überaus erfolgreich. Der 26-jährige Student lädt mehrmals wöchentlich Lifestyle- & 360-Grad-Videos, Pranks, Challenges oder „Verrücktes“ zu aktuellen Trends hoch.

Eine Newcomerin startet durch: Dzeni ist 23 Jahre jung, lebt in Wien und betreibt seit dem 1. März 2016 ihren YouTube-Channel “Inspired by Dzeni”, der bereits nach kürzester Zeit über 170.000 Abonnenten zu verbuchen hatte. Mittlerweile sind es schon 183.289 – Tendenz steigend. Über ihr Erfolgsgeheimnis berichtet sie auf der Interactive West.

Welcher Digital-Experte wann genau seinen großen Auftritt haben wird, kannst du dem Programm entnehmen.

