4 Drogen-Anzeigen pro Tag in Vorarlberg

Das geht aus dem aktuellen Suchtmittelbericht hervor. Speziell bei Amphetaminen verzeichnen die Drogenfahnder hohe Steigerungen. Besonders im Darknet, einem schwer zugängliche Teil des Internets, floriert der Drogenhandel.

Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen als die durchschnittlich vier Anzeigen pro Tag, so Alexander Loacker, stellvertretender Leiter der Suchtgiftgruppe beim Landeskriminalamt gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Mehr Drogen – Jüngere Konsumenten

Allerdings würden die Konsumenten immer jünger, außerdem nehme der Handel an öffentlichen Plätzen zu, so Loacker. Immer noch viel konsumiert werde in Vorarlberg Kokain. Auch die Zahl der Anzeigen bezüglich Heroin ist gestiegen, auch weil gezielt Ermittlungen durchgeführt wurden. Der Konsum von Cannabis sei der Konsum von Cannabis im Ländle.

Am Mittwoch wurden vier syrische Asylwerber verurteilt, die unter dem Verdacht standen die führenden Köpfe einer Dealerbande zu sein.

Entwicklung der Drogen-Anzeigen in Österreich

