395.000 Euro Schaden durch Skimming-Dieb

Am Landesgericht Feldkirch wurde heute ein 35-jähriger Osteuropäer wegen betrügerischen Datenmissbrauchs und Diebstahl zu insgesamt 24 Monaten Haft verurteilt. Acht Monate wurden unbedingt ausgesprochen, 16 Monate gab es auf Bewährung. Der 35-Jährige hatte für andere Ganoven Daten von Tankkarten mittels eines speziellen Gerätes ausspioniert, kopiert und weiter verkauft. Die Tankkarten lagen in Fahrerkabinen von Lkws. Er bekam jeweils ein paar Hundert Euro, der Schaden, der durch das folgende „Gratis“-Tanken entstand, beträgt rund 395.000 Euro.

Selbst gestellt

Bei der Strafbemessung war vor allem mildernd, dass sich der Mann wegen seiner Taten aus den Jahren 2007 und 2008 kurz vor der Verjährung selbst stellte. Ohne jeden Verdacht machte er reinen Tisch. „Ich wollte ein neues Leben anfangen und will eine gerechte Strafe, damit ich danach wieder neu beginnen kann“, so der Beschuldigte im Prozess. Das Urteil nimmt er an, dennoch ist es noch nicht rechtskräftig.