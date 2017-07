38 weitere Massengräber in DR Kongo entdeckt

In der Demokratischen Republik Kongo sind 38 neue Massengräber entdeckt worden. Inzwischen wüssten die Vereinten Nationen von insgesamt mehr als 80 derartigen Gräbern in der Krisenregion Kasai, sagte am Mittwoch der UNO-Direktor für Menschenrechte in der DR Kongo, Jose Maria Aranaz. Die Gräber wurden demnach Anfang des Monats von der UNO und der Militärjustiz gefunden und würden nun untersucht.

Der Konflikt in der vormals friedlichen Region war eskaliert, nachdem Sicherheitskräfte im August 2016 den Anführer der Rebellengruppe Kamuina Nsapu getötet hatten. Seitdem werden der Miliz sowie dem Militär schwere Verbrechen vorgeworfen. Rund 1,3 Millionen Menschen sind vor der Gewalt in dem zentralafrikanischen Land geflohen. (APA/dpa)