38 (!) Medaillen für Jung-Karatekas

Vier Wochen vor dem Saisonshöhepunkt – die WKF Cadets, Juniors & U21 Weltmeisterschaft vom 25. – 29. Oktober in Teneriffa- des österreichischen Karate Nachwuchs gingen in St. Pölten die Österreichischen Meisterschaften der Klassen U10 – U21 über die Bühne. Insgesamt beteiligten sich 320 Nachwuchsathleten aus 44 Vereine in 58 Kategorien an diesen Titelkämpfen. Vorarlberg war mit 46 Aktiven dabei. Überaus erfreulich ist die Ausbeute von 16 Goldmedaillen, 7 x Silber und 15 x Bronze und den zweiten Platz in der Landesverbandswertung.Die einzige Goldmedaille in der Kata holte sich Patricia Baledova (KC Höchst) in der Klasse der Junioren. Mit Vincent Forster von KARATE HOFSTEIG holte sich noch ein weiterer Kata Spezialist in der U21 Klasse die Bronzemedaille.

In den Kumite Bewerben gab es mit Stella Kleinekathöfer, Kristin Mathis, Carmen Platisa, Hanna Devigili (alle KC Götzis), Marijana Maksimovic (KARATE HOFSTEIG), Yannick Böhler, Hamsat Israilov (beide KC Lustenau), Adrian Nigsch (KC Blumenegg) und Mihael Dujic (KC Dornbirn) insgesamt 9 Sportler die sowohl in ihrer Einzeldisziplin als auch im Teambewerb die Titel holten. Eine weiter Goldmedaille erreichte Andre Gratzer in der Klasse Kumite U21 +84 kg.

„Eine sehr erfreuliche Bilanz“ resümierte Sportdirektor Gerhard Grafoner. „Mit derselben Anzahl an Sportler, ein weitaus besseres Ergebnis als im vergangenen Jahr zu erzielen, ist auf die akribische und engagierte Arbeit des Verbandes, unserer Trainer und unserer Sportler zurück zu führen. Diesen Schwung gilt es beizubehalten, weiter zu arbeiten und unsere Position zu festigen oder sogar auszubauen“.

Weiters wurden Patrica Bahledova (Kata Juniors), Hanna Devigili (Kumite Cadets -54 kg) und Marijana Maksimovic für die Nachwuchs-WM nominiert und gehen bei den Welttitelkämpfen für das Österreichische Nationalteam in Teneriffa an den Start.

Platzierungen im Überblick:

Platz:

Patricia Bahledova Kata Juniors KC Höchst

Kristin Mathis Kumite U14 + 50 kg KC Götzis

Stella Kleinekathöfer Kumite U14 -45 kg KC Götzis

Carmen Platisa Kumite U14 -50 kg KC Götzis

Hanna Devigili Kumite Cadets -54 kg KC Götzis

Marijana Maksimovic Kumite Juniors -59 kg KARATE HOFSTEIG

Adrian Nigsch Kumite U14 +55 kg KC Blumenegg

Yannick Böhler Kumite U14 -45 kg KC Lustenau

Hamsat Israilov Kumite U14 -55 kg KC Lustenau

Mihael Dujic Kumite Juniors -76 kg KC Dornbirn

Andre Gratzer Kumite U21 +84 kg KC Dornbirn

Stella Kleinekathöfer,

Kristin Mathis,

Carmen Platisa Kumite Team U14 KARATE VORARLBERG

Hanna Devigili,

Vanessa Giesinger,

Marina Stojic,

Sara Savic Kumite Team Cadets KARATE VORARLBERG

Rebecca Gehrer,

Medina Imirgi,

Marijana Maksimovic Kumite Team Juniors KARATE VORARLBERG

Yannick Böhler,

Israilov Hamsat,

Jakob Kleinekathöfer,

Adrian Nigsch Kumite Team U14 KARATE VORARLBERG

Mihael Dujic,

Demirel Mujagic,

Matthias Wechner Kumite Team Juniors KARATE VORARLBERG

Platz

Imani Israilov Kumite U14 -45 kg KC Lustenau

Vanessa Giesinger Kumite Cadets -47 kg KC Götzis

Vivien Moric Kumite U21 -55 kg KC Höchst

Leonard Piber Kumite Cadets -52 kg KC Mäder

Matthias Wechner Kumite Juniors -61 kg KC Höchst

Matej Draguljic Kumite U21 -84 kg KC Dornbirn

Leon Giesinger,

Vincent Kleinekathöfer,

Andreas Nitz Kumite Team U14 KARATE VORARLBERG

Platz

Vincent Forster Kata U21 KARATE HOFSTEIG

Sara Skrijelj Kumite U12 + 36 kg KC Lustenau

Milijana Dujic Kumite U12 + 36 kg KC Dornbirn

Sara Tuttner Kumite U14 -45 kg KC Dornbirn

Esra Tugba Armut Kumite U14 -45 kg KC Dornbirn

Marina Stojic Kumite Cadets -54 kg KC Dornbirn

Rebecca Gehrer Kumite Juniors -59 kg KC Höchst

Tobias Ofenbeck Kumite U12 +38 kg KC Götzis

Dennis Dobringer Kumite U12 -38 kg KC Götzis

Vincent Kleinekathöfer Kumite U14 -45 kg KC Götzis

Dzenis Mujagic Kumite Cadets -57 kg KARATE HOFSTEIG

Demirel Mujagic Kumite Juniors -68 kg KARATE HOFSTEIG

Esra Tugba Armut,

Imani Israilov,

Emilia Piber,

Sara Tuttner Kumite Team U14 KARATE VORARLBERG

Dzenis Mujagic,

Leonard Piber Kumite Team Cadets KARATE VORARLBERG