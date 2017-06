38-jährige Frau nach Massenpanik in Turin gestorben

1.527 Personen wurden bei der Massenpanik verletzt - © APA (AFP)

Eine 38-jährige Italienerin, die bei einer Massenpanik in Turin verletzt worden war, ist am Donnerstagabend gestorben. Dies berichteten Ärzte des Turiner Krankenhauses, in dem die Verletzte lag. Die Panik war während des Public Viewings des Champions-League-Finales zwischen Juventus Turin und Real Madrid am 3. Juni ausgebrochen.