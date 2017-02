360-Grad-Ansicht: Im Tower des Flughafen Altenrhein

Täglich kontrollieren sie den Luftraum über dem Flughafen der People’s Viennaline, vom ersten Linienflug in den frühen Morgenstunden bis in die Nacht hinein. Wir besuchten die “air traffic controller” Stephanie Lott und David Bättig von Skyguide am Flughafen St. Gallen-Altenrhein, im 360°-Video zeigen Sie ihren Arbeitsplatz.



Vor allem Linienflüge vertrauen beim sogenannten Instrumentalflug auf ihre Ausstattung und brauchen relativ wenig Unterstützung vom Boden. Doch gerade Sportflieger müssen auf Sicht fliegen und sind dabei auf die Fluglotsen angewiesen. Daher sind gerade die Sommertage mit vielen unterschiedlichen Sportflugzeugen über dem Flughafen herausfordernd.