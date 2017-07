360°-Bilder: Einblick in die neue OP-Spange des LKH Feldkirch

22.800 Operationen finden jedes Jahr in Feldkirch statt. Künftig steht dem Landeskrankenhaus dafür mit der OP-Spange 12 neue Operationssäle zur Verfügung, inklusive Aufwachbereich, Intensivbetten, neue Räumlichkeiten für die Nuklearmedizin und dem Speisesaal für die Mitarbeiter.

Noch sind nicht alle Arbeiten an der OP-Spange abgeschlossen, ab dem heutigen Samstag kann hier jedoch schon operiert werden. Herzstück ist dabei der neue Hybrid-OP, seine umfassenden bildgebenden Möglichkeiten während und nach der Operation der modernste OP-Saal in Vorarlberg. Benötigt werden diese in der Gefäßchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie oder Neurochirurgie.

Landeshauptmann Markus Wallner sprach beim Festakt von einer bedeutenden Investition in die Gesundheitsversorgung. “Von Landesseite werden die Rahmenbedingungen laufend optimiert und ausgebaut, damit für die Menschen auch künftig eine qualitativ hochwertige Versorgung zur Verfügung steht”, verdeutlichte Wallner.

Der Landeshauptmann strich in seinen Ausführungen auch den konjunkturellen Impuls hervor, der von der 60-Millionen-Euro-Investition ausgegangen ist. Denn auch in diesem Fall wurden die Bauarbeiten fast ausschließlich von heimischen Betrieben ausgeführt. “Von den bauausführenden Unternehmen wurde ausgezeichnete Arbeit verrichtet. Das Projekt hat somit beigetragen, heimische Arbeitsplätze zu sichern und Wertschöpfung in Vorarlberg zu behalten”, betonte Wallner.

Gesundheitslandesrat Christian Bernhard machte darauf aufmerksam, wie bedeutsam eine hochwertige bauliche Infrastruktur mit zeitgemäßer Ausstattung ist, um höchste Behandlungsqualität zu gewährleisten.

Auf die kontinuierlichen Investitionen in Vorarlbergs Spitalsstandorte wies Hochbaureferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser hin: “Es wird heuer an fast allen Vorarlberger Landeskrankenhäusern gebaut. In Summe werden mehr als 40 Millionen Euro investiert”, informierte Rüdisser.