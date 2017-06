36-jährige Autofahrerin kam bei Unfall in OÖ ums Leben

Pkw-Lenker und Kind verletzt - © APA (Symbolbild)

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Oberösterreich ist am Montag bei einer Kollision mit einem Pkw auf der B129 in Alkoven ums Leben gekommen. Ihr achtjähriger Sohn wurde verletzt. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges, ein 48-jähriger Oberösterreicher, gab an, dass er die Kontrolle über seinen Pkw verloren habe, weil ihm während der Fahrt der Fuß eingeschlafen sei.