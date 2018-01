350 Mio. Euro Hilfsgelder für Afghanistan laut UNO benötigt

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen haben zu Spenden in Höhe von umgerechnet rund 350 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe in Afghanistan aufgerufen. Damit sollen heuer etwa 2,8 Millionen Vertriebene Unterkunft, Nahrung und medizinische Hilfe erhalten, wie das UNO-Nothilfebüro (OCHA) in einem gemeinsamen Spendenaufruf mit der afghanischen Regierung am Montag mitteilte.

Allein im vergangenen Jahr seien durch den Konflikt mit den radikalislamischen Taliban etwa zwei Millionen Menschen direkt betroffen gewesen, 448.000 von ihnen mussten fliehen. Die Zahl der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und Aufständischen war OCHA zufolge die höchste der vergangenen zehn Jahre. 150 afghanische und internationale Hilfsorganisationen beteiligten sich an dem Aufruf.