350.000 Besucher bei Langer Nacht der Kirchen

Die diesjährige "Lange Nacht der Kirchen" hat am Freitagabend rund 350.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. 620 Kirchenräume verschiedener christlicher Konfessionen waren bei der 14. Auflage der Aktion Schauplatz für 2500 Führungen, Lesungen, Diskussionen, Gebete, Konzerte und auch überraschende Einlagen, teilten die Organisatoren mit.

Allein in Wien hätten sich 150.000 Menschen auf die Entdeckungsreise durch die Kirchen gemacht. “Offene Kirchen sind ein Zeichen dafür, dass die Kirche offen ist für die Menschen. Das ist ihre Bestimmung und ihr Zweck”, sagte Kardinal Christoph Schönborn der Kathpress. “Für mich ist diese Nacht der offenen Kirchen ein starkes Zeichen – am liebsten wäre mir, wenn die Kirchen einfach immer offen wären.”

Bereits Tradition hatte auch die Erinnerung an verfolgte Christen zum Auftakt der “Langen Nacht”. Kardinal Schönborn stellte sich wie im Vorjahr an die Spitze eines Schweigemarsches durch die Wiener Innenstadt, bei dem heuer an die 21 vom IS ermordeten koptischen Christen in Ägypten erinnert wurde.