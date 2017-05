35 Tote bei Angriff der US-geführten Koalition in Syrien

Bei einem Angriff der US-geführten Koalition in Syrien sollen laut Aktivisten mindestens 35 Menschen getötet worden sein. Bei dem Angriff seien Wohngebäude in der Stadt Al-Mayadin in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor getroffen worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit.

Bei den meisten der Toten handelt es sich demnach um Angehörige von Kämpfern der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS). Unter den Opfern seien aber auch syrische Zivilisten und fünf Kinder, hieß es. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten vor Ort. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden. Die USA beteiligen sich seit dem Spätsommer 2014 am Kampf gegen den IS, indem sie örtliche Kämpfer durch Luftangriffe sowie mit Waffen und Beratern unterstützen. Der IS hatte 2014 weite Teile Syriens und des Irak besetzt. Auf Drängen der Vereinigten Staaten beteiligt sich künftig auch die NATO an der Koalition gegen den IS, wie das Bündnis bei seinem Gipfel in Brüssel beschloss. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken