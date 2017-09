GLS Austria investiert 3,5 Millionen Euro in Depot in Vorarlberg

Nach sechs Monaten Bauzeit nimmt GLS Austria das Depot in Rankweil in Betrieb. - © Handout

Der Paket-Dienstleister GLS Austria nimmt sein neues Depot in Rankweil (Bez. Feldkirch) in Betrieb. In die Niederlassung wurden 3,5 Mio. Euro investiert, sie soll als “Tor in die Schweiz” dienen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im neuen Depot können stündlich 2.500 Pakete umgeschlagen werden.