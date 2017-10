35 Lateinamerikaner, Spanier und Italiener heiliggesprochen

Heiligsprechungszeremonie auf dem Petersplatz - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat am Sonntag 35 Katholiken aus Lateinamerika, Spanien und Italien heiliggesprochen, darunter auch die im 17. Jahrhundert in Brasilien von Protestanten ermordeten ersten heiligen Märtyrer Brasiliens. In seiner Predigt beim Heiligsprechungs-Gottesdienst würdigte Franziskus die 35 Katholiken als Vorbild einer vollkommenen Hingabe für Christus, wie Kathpress am Sonntag berichtete.