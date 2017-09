35 Jahre Boccia Club Hohenems

Bereits drei Jahre später wurde aufgrund der stark steigenden Mitgliederzahl die erste überdachte Boccia-Halle Österreichs mit einer zweiten Bahn sowie einem Festplatz und einer vereinseigenen Küche errichtet und im Herbst 1987 feierlich eröffnet. Derzeit zählt der Verein 58 passive und 20 aktive Mitglieder, welche immer wieder große, auch internationale Erfolge verbuchen können. So erreichte etwa Philipp Wolfgang heuer bei den Weltmeisterschaften in Breslau zusammen mit Günter Baur aus Hard Rang 3 im Doppel und Joel Wolfgang belegte bei den U18-Europameisterschaften in Bologna den guten 6. Rang, nachdem er schon 2015 bei den WM der U23-Spieler(innen) Platz 10 geholt hatte.

„Auch 2016 war für uns ein ausgezeichnetes Jahr“, erinnert Obmann Kurt Luif an die Titel in der Staatsmeisterschaft: Philipp Wolfgang siegte im Einzel, zusammen mit Günther Hausmair im Zweier und zusammen mit Margarethe und Kurt Luif auch im Dreier. Die Mannschaft mit Philipp Wolfgang, Joel Wolfgang, Walter Märk, Günther Hausmair, Margarethe und Kurt Luif, Sime Ukalovic, Gregorio Tino und Eckhart Schneider holte den Meistertitel in der Bundesliga.

Trainiert wird in der Bocciahalle in der Zieglerstraße 10 immer am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr. Auch ist die Boccia-Halle jeden Mittwoch und Freitag von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Nach Absprache mit Obmann Kurt Luif (Tel.: 0699 / 11572095, e-mal: kurt_luif@gmx.at) können Gäste zu diesen Zeiten vorbeikommen und sich am Boccia-Sport versuchen. Die Bahnen können auch von Gruppen, Firmen, Vereinen, Jahrgängern etc. gemietet werden. Der Boccia-Club stellt auch gerne Trainer zur Verfügung, welche die Gäste in die Techniken und Regeln des Boccia-Spieles einführt.

Der erste Bocciaverein „Cricca Bocciofila die Martin“wurde 1873 in Turin gegründet. Und ebenfalls in Turin gab die „Unione Bocciofila“ 1904 verbindliche Regeln für das bis dahin freie Spiel „a libero“ heraus (also nach freien Regeln und ohne Schiedsrichter). Boccia ist die italienische Variante des Boule-Spiels, bei dem es darum geht, seine eigenen Kugeln möglichst nahe an eine kleinere Zielkugel (Pallino) zu setzen bzw. die gegnerischen Kugeln vom Pallino wegzuschießen (Raffa oder Volo). In Europa spielen rund zwei Millionen Menschen Boccia.