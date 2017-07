35-Jähriger nach Messerattacke in Wien schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter in Wien lebender Bulgare ist am Dienstagabend im Bezirk Landstraße bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Vom Täter gab es vorläufig nicht einmal eine Beschreibung. Ein Zeuge hat in der Dunkelheit zu wenig gesehen, das Opfer wurde nach Angaben der Polizei vom Mittwoch noch nicht befragt.

Schauplatz der Tat war der Kardinal-Nagl-Platz. Der Zeuge bemerkte, wie gegen 21.30 Uhr ein Mann auf einen anderen losging. Der 35-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper, die Ermittler gehen davon aus, ihn noch heute am Nachmittag befragen zu können. (APA)