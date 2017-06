Weil ihre Mutter, die am Ufer zurückgeblieben war um ein Buch zu lesen, sie nicht sehen konnte, alarmierte sie sofort die Rettungskräfte. Eine groß angelegte Suchaktion mit rund 100 Teilnehmern aus Salzburg und Oberösterreich lief an. Taucher suchten im Wasser, weitere Helfer im Uferbereich. Außerdem flog ein Polizeihubschrauber den See ab. Schließlich wurde die vermisste Schwimmerin im Schilfgürtel gefunden. Sie war ertrunken.

(APA)