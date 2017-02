340.000 Euro abgezweigt, um Ex-Freund zu imponieren: Prozess

Die Angeklagte war geständig, bestritt aber die Schadenshöhe - © APA

Eine in einer Wiener Anwaltskanzlei beschäftigte Sekretärin hat sich am Montag im Wiener Landesgericht verantworten müssen, weil sie an ihrem Anwaltsplatz innerhalb von zwei Jahren nicht weniger als 340.000 Euro abgezweigt haben soll. Zugleich entwendete die einer Anwältin in der großen Wirtschaftskanzlei 30 bis 40 Schmuckstücke, die diese in ihrem Büro verwahrt hatte.