Vorarlberg: 34-Jähriger von fallendem Baum am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt

Ein 34-jähriger Mann war am Samstag, um 08.40 Uhr, als Mitglied einer aus fünf Personen bestehenden Arbeitsgruppe in Stallehr mit der Instandsetzung von Wanderwegen beschäftigt. Der 34-Jährige fällte dabei im Bereich des „Zalumertobelbachs“ einen kranken Baum. Der Baum fiel vorerst – wie beabsichtigt – talwärts, verhängte sich jedoch in den Baumkronen anderer Bäume und wurde in der Folge wiederum bergwärts geworfen.

Der 34-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde vom fallenden Baum am Kopf getroffen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber „Gallus1“ in LKH Feldkirch geflogen.

Im Einsatz standen die Bergrettung Bludenz-Bürs mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann, die Rettung mit einem Fahrzeug und drei Helfern sowie der Rettungshubschrauber „Gallus1“, Notarzt und Bundespolizei.