34. Donauinselfest beginnt mit Häupl und Panda-Rap

Es wird wieder gefeiert, auf der Insel - © APA

In Wien startet am Freitag das 34. Donauinselfest. An drei Tagen werden auf elf Bühnen mehr als 200 Live-Acts zu sehen sein. Zum Auftakt sind der deutsch-spanische Sänger Alvaro Soler, die schottische Hit-Lieferantin Amy Macdonald und Panda-Rapper Cro mit dabei – sowie Michael Häupl (SPÖ). Er wird seinen letzten Rundgang als Bürgermeister absolvieren, und das vermutlich bei großer Hitze.