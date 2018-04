33. Depeche Mode Party im Spielboden

Am Samstag dreht sich im Spielboden wieder alles um Depeche Mode & Co.

Dornbirn. Wenn am Samstag ab 20.00 Uhr die Pforten des Spielbodens Dornbirn wieder öffnen, heißt es bereits zum 33. Mal „Willkommen bei der Depeche Mode & more Party“. Auch nach über 33 Ausgaben, herrscht bei den „Gründern“ und Organisatoren Alexander Micheluzzi, Thomas Mutschlechner und ihrem langjährigen Team bereits große Vorfreude. Ganz nach dem Motto: „Das D.M.-Fieber glüht immer noch!“ Am 8. Mai 2002 ging die erste Depeche Mode Party im Dornbirner Spielboden über die Bühne. „Die Organisation unseres Events macht uns heute noch genauso viel Spaß wie damals“, beteuern „Alex und Mutsch“.