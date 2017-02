320 junge Rennläufer beim Kids Race

Sibratgfäll (me) Beim 5. Rossignol Kids Race trafen sich 320 motivierte Kinder und Schüler aus ganz Vorarlberg bei strahlendem Sonnenschein und guten Pistenverhältnissen am Skilift Krähenberg, um die selektive Rennstrecke mit Hausbergkante, Kamelbuckel und Mausefalle zu bewältigen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten unfallfrei das Ziel. Der Sibratsgfäller Lokalmatador Kilian Bals nützte den Heimvorteil und gewann in seiner Jahrgangsklasse. Die Tagesbestzeiten erzielten Jana Feuerstein aus Hittisau und Florian Riem aus Hard. Alle Klassensieger erhielten Anerkennungspreise für ihre großartigen Leistungen.

Große Talente

Im Jahr 2013 initiierte Sportwart Hubert Nussbaumer das 1. Rossignol Kids Race mit 170 Teilnehmern. Dieses Rennen ist nicht nur ein gewöhnliches Kinderschirennen, sondern eine Sportveranstaltung, bei der die jungen Rennläufer spielerisch ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Der WSV Sibratsgfäll sowie die sportlichen Betreuer, die Eltern, Verwandten und die vielen Zuschauer vermitteln den Kids das Erlebnis einer Großveranstaltung.

Großzügige Sponsoren

Dank der großzügigen Unterstützung der Firmen Rossignol, Leki, Holmenkol und weiterer Sponsoren erhielt jeder Teilnehmer zusätzlich ein Geschenk und es wurden außerdem wertvolle Sachpreise, wie Rennskier, Helme, Stöcke und Kappen verlost.

Überwältigender Erfolg

Das Team des WSV Sibratsgfäll unter Obmann Thomas Nussbaumer, Hubert Nußbaumer und Trainerin Marielle Nußbaumer sowie vielen Helfern hatten wieder ganze Arbeit geleistet und erhielten für die bestens organisierte Veranstaltung großes Lob. Durch den überwältigenden Erfolg der Sibratsgfäller Kids Race Veranstaltungen wird dieses Rennen von den teilnehmenden Firmen nun auch in verschiedenen anderen Wintersportorten Österreichs durchgeführt. Sibratsgfäll mit dem Schilift Krähenberg bleibt aber die „Streif“ dieser Kinderrennen.