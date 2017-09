3:2! VEU Feldkirch siegt zum Start gegen Jungbullen

Mit einem knappen 3:2 Heimsieg startete die FBI VEU Feldkirch in die die neue Saison. Die Mozartstädter waren der erwartet schwierige Gegner.

Von Beginn an schlugen die Gäste ein hohes Tempo an und machten den Hausherren in den ersten Minuten der Partie das Leben schwer. Auch Alex Caffi im VEU Tor hatte alle Hände voll zu tun. Nach dieser ersten Drangphase der Jungbullen fanden die Feldkircher besser ins Spiel und kamen zu guten Chancen. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Knapp nach Hälfte des ersten Spielabschnittes war es Diethard Winzig der über den ersten Saisontreffer der VEU jubeln konnte. Er nutzte dabei den Fehler eines Gegenspielers aus und bugsierte die Hartgummischeibe aus spitzem Winkel ins gegnerische Tor. Kurz vor Drittelende war die Nummer 14 der Montfortstädter erneut zur Stelle und erhöhte die Führung noch vor dem ersten Seitenwechsel.

Im Mitteldrittel blieb es beim offenen Schlagabtausch. Den Gästen gelang dabei im Powerplay der Anschlusstreffer durch Östling. Den dritten VEU Treffer des Abends erzielte Dylan Stanley zwei Minuten vor Drittelende. Aber noch vor dem zweiten Seitenwechsel schlugen die roten Bullen erneut zu und trafen zum 2:3 Anschluss.

Auch im Schlussabschnitt blieben die Hockey Juniors dran, steckten zu keiner Zeit auf und waren stets gefährlich. Die VEU schaffte es aber dennoch mit viel Routine die Führung bis zum Spielende zu verteidigen.

Weiter geht es für die Feldkircher am Samstag auswärts beim HC Fassa.

FBI VEU Feldkirch – Red Bull Hockey Juniors 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Feldkirch, Vorarlberghalle, 1112 Zuschauer

Torfolge: 1:0 Winzig (12), 2:0 Winzig (19), 2:1 Östling (26 PP1), 3:1 Stanley (38), 3:2 Kittinger (40)