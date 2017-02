31-Jähriger starb in OÖ nach Pkw-Crash mit Betonmauer

Notarzt übernahm die Versorgung an der Unfallstelle - © APA (Archiv/dpa)

Ein 31-Jähriger ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Pkw-Lenker geriet bei seiner Fahrt auf der B140 in Richtung Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) gegen 11.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache rechts von der Straße ab und krachte ungebremst in eine Betonmauer, teilte die Polizei am Montag mit.