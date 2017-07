31-Jähriger starb in Bregenz bei Sturz aus zweitem Stock

Rettungskräfte konnten dem Opfer nicht mehr helfen - © APA (Webpic)

Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag in Bregenz bei einem Sturz aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses ums Leben gekommen. Der Mann war dort offenbar zu Besuch, berichtete die Polizei Vorarlberg am Freitagabend. Zwei weitere Personen in der Wohnung waren so stark alkoholisiert, dass sie noch nicht einvernommen werden konnten. Fremdverschulden sei aber “eher nicht wahrscheinlich”.