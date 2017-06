Der 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle - © APA (Archiv)

Ein 31-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstag in Schnepfau (Bregenzerwald) beim Sturz in eine Baugrube tödlich verunglückt. Der Mann hielt sich zunächst am Rand der drei bis vier Meter tiefen Grube auf, rutschte aber ab und wurde von nachkommendem Erdreich komplett verschüttet. Die Bergung des 31-Jährigen dauerte rund eine Stunde, er verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.