300 junge Schwimmer messen sich im Waldbad Enz

Zwischen 250-300 Schüler, aus über 15 Vorarlberger Schulen messen sich am Dienstag, 13. Juni im Waldbad Enz beim 17. Dornbirner Skinfit Schulaquathlon. Auf dem Programm stehen für die Schüler von 10 – 18 Jahren ein Schwimm- und anschließender Laufbewerb. Der Start erfolgt um 9.30 in „Wellen“ im Waldbad Enz. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in die Berichterstattung mit einbeziehen könntet – evt. im Rahmen des Wetters. (wir hoffen auf Sonnenschein J )

Der Schulaquathlon, der vom Vorarlberger Triathlon Verband und dem Landesschulrat Vorarlberg organisiert wird, hat in den letzten Jahren einen enormen Zuspruch erhalten und somit kann auch für heuer eine überaus spannende und interessante Veranstaltung versprochen werden.

Die Veranstaltung ist für alle Schüler gratis. Dies ermöglichen die Sponsoren und Gönner, die Skinfit, Pfanner Fruchtsäfte, Sportstadt Dornbirn, Schulsport Vorarlberg.

Am Dienstag den 13. Juni werden ab 9.30 Uhr ca. alle 20 Minuten um die 50 Sportler/Innen das Wasser im Sportbecken des Waldbades Enz zum Kochen bringen.