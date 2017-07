300 Fanschals für Austria Lustenau-Anhänger

Ab 18.30 Uhr (= Stadionöffnung) werden die Schals gratis am Haupteingang und beim Nord-Eingang (am Rheindamm) an die Zuschauer verteilt. Eine frühe Anreise zum Spiel macht sich bezahlt, zumal im Austria-Dorf außerdem die Möglichkeit besteht, die restlichen Partien der Sky Go Erste Liga ab 18:30 Uhr live in der Konferenz mitzuverfolgen.

Ablauf SC Austria Lustenau – SV Ried:

Stadionöffnung 18.30 Uhr

VIP-Öffnung 19.30 Uhr, Essensausgabe vor dem Spiel

Spielbeginn 20.30 Uhr

VIP-Öffnung für alle Besucher ca. 23.15 Uhr

DAS SAGEN NAGEL, ERNEMANN, LIPA, KOBLEDER VOR DEM DUELL NEU GEGEN ALTACH