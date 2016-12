30 Zivilisten im syrischen Al-Bab bei IS-Angriff getötet

Nach Aleppo verlagert sich Geschehen nach Al-Bab - © APA (AFP/Archiv)

Bei einem Angriff des IS in der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind türkischen Militärangaben zufolge 30 Zivilisten getötet worden. Viele seien verwundet worden, als die Extremistenmiliz “Islamischer Staat” sie am Sonntag daran hindern wollte, aus der umkämpften Stadt zu fliehen, teilte das türkische Militär am Montag mit.