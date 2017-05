30 Verletzte bei Explosion in Recyclinganlage in Spanien

Über der Unglücksstelle stand eine riesige schwarze Rauchsäule - © APA (AFP)

Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Recyclinganlage für Chemieabfälle sind in Spanien mindestens 30 Menschen verletzt worden. Drei der Opfer erlitten nach Behördenangaben bei dem Unglück am Donnerstag in Arganda del Rey nahe Madrid schwere Verletzungen. Über der Unglücksstelle stand eine riesige schwarze Rauchsäule, mehre Schulen in der Umgebung wurden sicherheitshalber evakuiert.