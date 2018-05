30 Tote oder Verletzte bei Bombenexplosion in Afghanistan

Bei einer Bombenexplosion in einem Zentrum zur Wählerregistrierung sind am Sonntag im Osten Afghanistans mindestens 30 Menschen getötet oder verletzt worden. Der Sprengsatz sei in einem Zelt zur Wählerregistrierung hochgegangen, das auf dem Gelände einer Moschee aufgeschlagen war, wie der Polizeichef der Provinz Khost, Abdul Hanan Sadran, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Im Norden Afghanistan verschleppten Taliban-Kämpfer unterdessen am Sonntag sieben indische Elektriker und mehrere ihrer afghanischen Kollegen. Die Elektriker seien im Bezirk Dand-e Ghori auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als ihr Fahrzeug von Männern des Taliban-Befehlshabers Mullah Shahin gestoppt worden sei, teilte ein Polizist der Deutschen Presse-Agentur mit. Bemühungen um ihre Freilassung seien im Gange.