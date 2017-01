30.Oldieball Ludesch

Es sind jetzt schon 38 Jahre her, dass ehemalige Fußballer den Verein FC Altherren Blumenegg in Thüringen gegründet haben und heuer jährt sich zum 30. Mal der Oldieball, der eigentlich durch einen Zufall entstanden ist. Ein Termin war gerade frei geworden als die Gründungsmitglieder Franz Gerstgrasser und Herbert Vonbrül die Idee hatten selbst einen Ball zu veranstalten. Dass sie auch gleich damals die ersten Programmpunkte bestritten war eigentlich klar. Und heute ist der Oldieball ein Fixpunkt im Fasching in der Region Blumenegg und das nicht nur wegen der hervorragenden Küche und den exzellenten Weinen. Das Show-Programm, durch das Bertram „Bär“ Burtscher führt, könnte auf jeder Bühne bestehen. Angefangen mit den Sulmtaler Dirndeln Herbert und Günther, sei es die Ballettgruppe die über die Bühne wirbelte, Ossi mit seinen Evergreens und natürlich auch die etwas fülligen Engel, die für Lacher und Applaus sorgten. Natürlich durfte dabei auch Gabalier nicht fehlen. Und dann noch ein Höhepunkt, die große Überraschung des Abends: Die vier Bürgermeister der Region, Müller, Tinkhauser, Lauermann und Witwer, begleitet durch Martin „Weinz“ Weinzerl, erhoben diesmal ihre Stimme nicht im Gemeindesaal sondern auf der Bühne des Blumenegg-Saals. Bis Mitternacht hieß es dann wieder Bühne frei für die Tanzlustigen zu den Klängen der HGH Showband, kurz nach Mitternacht betrat dann der Kaiser die Bretter die die Welt bedeuten. Er ließ, begleitet durch Hofmeister Babbelstein, Ludescher Geschehen in lustiger Weise Revue passieren, schlug den Obmann der AHV zum Grafen und riet ihm, da man jetzt keine Bürgermeister mehr braucht, mit den eingesparten Gehältern ein Schloss zu bauen. Und dann bevölkerten zum Abschluss alle Künstler auch die von Bar, Küche und Ausschank noch einmal ein die Bühne und verabschiedeten sich von den Gästen. Allerdings dauerte es noch etwas länger bis der letzte Ballgast gegangen war.