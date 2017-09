30 Jahre Rat auf Draht

Ursprünglich vom ORF gegründet, zeigt sich das SOS-Kinderdorf seit bereits vier Jahren für die Jugendhotline 147 Rat auf Draht verantwortlich. Diese feiert am 3. Oktober bereits 30jähriges Bestehen und ist mit über 170 Beratungsgesprächen täglich nach wie vor die am meist beanspruchte Kinder- und Jugendhelpline österreichweit. Die Anliegen der jungen AnruferInnen haben sich über die Zeit hinweg kaum verändert, laut Birgit Satke (Leiterin 147 Rat auf Draht). „

In der Beratung geht es hauptsächlich um Familie, Freunde, Schule, Leistungsdruck, Ängste, Liebeskummer, Sexualität, Beziehung und Gesundheit. Aber auch um Gewalt, psychische Erkrankungen und selbstverletzendes Verhalten. Stark zugenommen haben dabei Suizidgedanken.“ Laut Satke meldeten sich allein im vergangenen Jahr durchschnittlich zwei junge Menschen pro Tag mit derartigen Gedanken bei der Notrufnummer. Auch Eltern und Bezugspersonen finden bei 147 RaD Hilfe und nehmen diese gern in Anspruch. „Aus Vorarlberg melden sich immer wieder Kinder und Jugendliche bei uns. Derzeit kommen rund vier Prozent aller Anfrage aus dem westlichsten Bundesland“, verweist Satke auf die aktuellen Zahlen.

24.833 Homepagezugriffe durch Vorarlberg

„Wir hoffen auch weiterhin vielen jungen Menschen in Notsituationen helfen zu können, verstärkt auch mit Fokus auf Online“, betont SOS-Kinderdorfleiter Gerd Konklewski (Standort Vorarlberg), welcher bereits selbst Workshops zum Umgang mit digitalen Medien führte und die damit verbundenen Gefahren und Probleme gut kennt.

Mit 13.895 Minuten telefonischer Beratung allein für Vorarlberg wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2.993 Gespräche mit jungen Menschen im Ländle geführt und 281 Mal an eine weitere Beratungsstelle vermittelt. Über Online und Chat wandten sich gesamt 151 junge Vorarlberger an die Kinder- und Jugendhelpline. Eine weitere Initiative zur Sensibilisierung zum Thema Gewalt startet derzeit in Form mehrerer TV-Spots unter dem Titel „Dein Lachen – Brich dein Schweigen!“ von Singer/Songwriter Falco Luneua und soll Kindern und Jugendlichen Mut machen, sich die nötige Hilfe zu holen. Begleitet wird die Kampagne durch Flyer und Poster für die Klassenzimmer.

Neue Beratungsthemen durch die Digitalen Medien

Zeitaktuell sind Anfragen rund um die sozialen Netzwerke. Speziell Cybermobbing, Sexting, Grooming oder Sextortion stehen dabei im Vordergrund. „Auch die Art zu kommunizieren hat sich im Laufe der Zeit durch Internet und Smartphone stark verändert“, erklärt Satke. „Einen kompetenten Notruf zu betreiben erfordert daher auf mehreren Ebenen und in vielen Themenbereichen am Puls der Zeit zu bleiben.“ So wurde vor über einem Jahr ein WhatsApp Kanal eingerichtet, über den sich junge Menschen wertvolle Informationen holen können. Es geht dabei um jugendrelevante Inhalte zum Thema Kettenbriefe, Schulrecht, Sexualität, Gesetzesänderungen und Fake-News. Diese Art der Beratung bietet den Vorteil, dass die Jugendlichen ihr bevorzugtes Kommunikationsmedium nicht verlassen müssen und wie auch bei der Telefonhotline anonym bleiben. „Die seit längerem aktive Onlineberatung sowie der Chatroom werden ebenfalls und konstant sehr gut in Anspruch genommen und nehmen immer weiter zu. Die Chatberatung sollte daher dringend ausgebaut werden und ebenfalls rund um die Uhr möglich sein“, betont Satke.

Allgemeines zu 147 Rat auf Draht

Unter der österreichweiten Notrufnummer 147 ist Rat auf Draht rund um die Uhr zu erreichen. Über die Website www.rataufdraht.at können Chat- und Onlineberatung direkt angewählt werden. Alle Beratungsangebote sind seit eh und je anonym und kostenfrei. Das Beratungsteam besteht aus multiprofessionellen Experten und steht Kindern, Jugendlichen und Eltern unbürokratisch zu unterschiedlichsten Themen, Fragen und Problemen zur Seite. Darüber hinaus fungiert 147 RaD auch als Drehscheibe und Schaltstelle zu allen Einrichtungen des öffentlichen Sozialnetzes in ganz Österreich. Es werden dabei Informationen zu Hilfseinrichtungen und Behörden erteilt. Wenn der Wunsch besteht, können auch direkte Konferenzschaltungen zu diesen erfolgen. Diese sollen es den Jugendlichen erleichtern, Kontakt zu anderen Stellen und Behörden aufzunehmen, Hemmschwellen und Ängste zu überwinden.

Die Altersgruppe der 11-14 Jährigen sowie der 15-18 Jährigen melden sich am häufigsten, auch junge Erwachsene bis zum Alter von 24 Jahren. Während sich die Mädchen größten teils schriftlich melden, bevorzugen die Buben eher den telefonischen Kontakt. Über die letzten Perioden zeigten sich die Anfragen per Telefon mit 170 Beratungsgesprächen pro Tag leicht rückläufig. Anfragen über die schriftlichen Kanäle steigen mit derzeit 480 Beratungen pro Monat stetig an. Finanziert wird 147 Rat auf Draht derzeit zu 70% über Spenden und zu 30 % aus der öffentlichen Hand. Laut SOS-Kinderdorf Fachbereichsleiterin für Kommunikation und Fundraising und 147 RaD Geschäftsführerin Nora Deinhammer werden dringend weitere Geldgeber benötigt, um den Betrieb von 147 Rat auf Draht auch langfristig sichern zu können.