30 Jahre Plätzleclub Gampelün gefeiert

Zwölf Mannschaften spielten auf dem Fußballturnier der runden Jubiläumsveranstaltung um die begehrte Trophäe. Im Finale standen sich die Mannschaften vom LND Röns und dem SV Satteins gegenüber. In einem packenden Spiel setzte sich Röns mit 2:1 durch.

Nach der Siegerehrung sorgten „Jürgen und Bernd“ mit dem Gitarristen von Krauthobel für Partystimmung bis in die Morgenstunden.

Lange Turniertradition

1987 wurde der Fußballplatz in der Parzelle Gampelün eingeweiht. Längst ist das „Alpenstadion“ zum beliebten Treffpunkt geworden. Fast alle Gampelüner sind Mitglied beim Plätzleclub. Jeden Donnerstag wird trainiert und anschließend meistens noch gemeinsam gegrillt. „Die Geselligkeit steht im Vordergrund“, erklärt Obmann Andreas Tiefenthaler. Wenn das „Plätzle“ überwintert, wird auch in der Volksschule Halden trainiert. Jährlich findet ein Straßenturnier gegen andere Mannschaften am Berg und ein Freundschaftsturnier mit Hobbykickern aus dem Raum Feldkirch und dem Walgau statt.

Gesellige Aktivitäten

Ihr Können stellen die Gampelüner Hobbykicker auch regelmäßig beim Frastanzer Ortsvereinsturnier und beim Pfingstturnier in Satteins unter Beweis. Doch beim SV Plätzleclub geht es nicht allein um Fußball. Neben der schönsten Nebensache der Welt treffen sich die Mitglieder aus Gampelün und der angrenzenden Nenzinger Parzelle Halden auch zu Bergtouren, Familienwanderungen, Dämmerschoppen und mehr.

Fußballturnier Plätze 1-6

1. LND Röns

2. SV Satteins

3. Plätzleclub Gampelün

4. Sonnenheim

5. FC Walgauner

6. Muldakicker

INFO

Plätzleclub Gampelün

www.plaetzleclub.at