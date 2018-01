30 Jahre Physiotherapie Jan Aa

Seit drei Jahrzehnten hält das Team der Götzner Physiotherapie unter der Leitung von Jan Aa die Patientinnen und Patienten in Bewegung und sorgt für individuelle Therapieformen sowie Präventionsprogramme.

Götzis In der Physiotherapie in der Churerstraße werden Beschwerden des Bewegungsapparates unterschiedlichster Ursachen behandelt. „Die Vermeidung von Funktionsstörungen des Bewegungssystems sowie die Erhaltung und die Wiederherstellung der natürlichen Bewegungsabläufe gehören zu unseren Hauptzielen“, betont Gründer und Inhaber der Wahlpraxis, Jan Aa. „Wir sind ein sportlich sehr aktives Team und können dadurch bei der Behandlung unserer Hobbysportpatienten auf viele Erfahrungswerte aus der Praxis zurückgreifen“, führt der leidenschaftliche Physiotherapeut weiter aus. Er freut sich in diesem Jahr mit seinem Physio-Team – Lisi Kugler, Martin Schlosser, Ursula Weißenbach, Sarah Fessler, Aaron Rösch und seit Jahresbeginn mit Stefanie Fend im Sekretariat – das 30-jährige Jubiläum zu feiern.

Der 59-jährige gebürtige Niederländer hatte von Anfang an die Vision, eine gut laufende Praxis zu gründen. „Der Erfolg beruht auf der praktischen Umsetzung der Ideen der vielen Mitarbeiter in all den Jahren, der Mitreisenden (Ärzte) sowie der Patienten“, informiert der erfahrene Physiotherapeut. „Unsere professionelle Behandlung hilft gezielt, die Lebensqualität zu steigern. Zum Beispiel bei plötzlich auftretenden Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen, “ führt Aa weiter aus. In der Physiotherapie steht die Bewegung im Mittelpunkt. Das sportlich sehr aktive Team kann bei den Behandlungen der Hobbysportpatienten auf viele Erfahrungswerte aus der Praxis zurückgreifen.

Eröffnet wurde die Physiotherapie am 8. Jänner 1988. Nach zehn Jahren in der Kirlastraße hat sich Jan Aa für einen Neubau in der Churerstraße entschieden. Hier genießen die Patienten seit zwanzig Jahren die modernen, hellen Räumlichkeiten in einer ansprechenden Atmosphäre. Tochter Janine hat eine vierjährige Ausbildung zur Physiotherapeutin in den Niederlanden absolviert und derzeit mit ihrem Praktikum in Innsbruck beschäftigt. „Es kann durchaus sein, dass Janine in ein paar Jahren meine Praxis übernimmt“, schmunzelt Vater Jan Aa. Auf eine intensive Weiterbildung des Teams zur Befunderhebung von Störungen des Bewegungsapparates wird großer Wert gelegt. VER

Zur Person Jan Aa

Geburtstag: 10. Dezember 1959

Wohnort: Koblach

Beruf: Physiotherapeut

Familie: verheiratet mit Edith, Tochter Janine

Hobby. Biken, Wandern und Skifahren