30 Jahre im Dienste der Kirche und für die Menschen

Als Ehrengäste waren auch die Bürgermeister Helmut Lampert aus Göfis, Anton Metzler aus Satteins, Dieter Egger sowie Alt-Bgm. Richard Amann aus Hohenems sowie Kaplan Marreddy Thumma zu Gast. Der Göfner und der Satteinser Kirchenchor, die Männerschola und ein kleines Chörle untermalten musikalisch die Messe zur Ehre Gottes und zur Freude aller.

Mit der Heimat verbunden

„Mit Gottes Wille bin ich bereit, das war mein Leitspruch bei der Priesterweihe vor 30 Jahren, als mich Bischof Konrad 1987 in Hohenems weihte“, so der begeisterte 58-jährige Seelsorger Varghese Thaniyath, wie Pfarrer Georg im wahren Leben heißt. Der Jubilar wurde 1959 in Kerala in Indien geboren. Nach seinem Theologiestudium in Innsbruck kehrte er nach Indien zurück, um dort als Seelsorger tätig zu sein. Während dieser Zeit war er permanent mit großflächiger Armut und Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen in armseligen Hütten lebten, konfrontiert. Alsbald gründete er die Hilfsorganisation „Dach überm Kopf“, wo bis heute über 10.000 Menschen in 1600 Häusern ein lebenswertes Zuhause ermöglicht wurde. Er kehrte nach Österreich zurück und wirkte 26 Jahre als Kaplan und Pfarrer in Hohenems St. Konrad. Mit Wirkung vom 1. September 2015 wurde Georg zum Pfarrer des Pfarrverbandes Göfis und Satteins bestellt.

Ein „Früh-Berufener“

Festprediger Pater Georg Gantioler, ein langjähriger Freund von Georg, schilderte eine nette Anekdote, als der 7-jährige Georg bei einer Priesterweihe in Indien einschlief und den Traum hatte, dass auch er einmal zum Priester geweiht würde. „Dieser Traum ließ den Jungen nicht mehr los und das Ergebnis eines sehr engagierten und charismatischen Seelsorgers sehen wir heute vor uns“, so Gantioler. Große Freude hatte der Jubilar mit dem Geschenk des PKR für ein Jahr Brot-Lieferung des Göfner Bäcks an seine Haustüre, da sehr oft samstags nichts mehr im Hause war. „Ich bedanke mich für soviel Aktivitäten und den Schwung unserer beiden Pfarreien, die mich immer motivieren und ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf“, so Pfarrer Georg. Im Carl-Lampert-Saal wurde anschließend bei einer Agape gefeiert und es gab allerhand Köstlichkeiten zu genießen. Der Erlös der Feier, wie auch die Kollekten aus Göfis und Satteins, kommen dem Indien Hilfsprojekt zugute.