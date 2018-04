30. Bundesliga-Runde mit 326. Wiener Fußball-Derby

Drei Samstag- und zwei Sonntagspartien hat die 30. Runde der Fußball-Bundesliga zu bieten. Meister Salzburg ist nach dem Europa-League-Triumph gegen Lazio am Sonntagabend bei der Admira zu Gast, wenige Stunden davor steigt im Happel-Stadion mit dem 326. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid der Schlager der Runde. Am Samstag spielen Sturm - Mattersburg, St. Pölten - LASK und Altach - Wolfsberg.

Im fünften Wiener-Fußball-Derby dieser Saison will die Austria am Sonntag (16.30 Uhr) endlich den ersten Sieg über den Erzrivalen Rapid feiern. “Für mich ist es das erste Wiener Derby. Man spürt, dass es ein besonderes Spiel ist”, betonte FAK-Trainer Thomas Letsch am Freitag. Für Rapid fällt mit dem Derby der Startschuss in die entscheidenden Wochen dieser Saison. “Sie haben einen neuen Trainer, spielen frisch drauf los, pressen höher und aggressiver. Aber wir haben die letzten zwei Derbys im Prater gewonnen. Wenn wir wieder gewinnen, wäre das eine Riesengenugtuung für uns”, sagte Trainer Goran Djuricin, dessen Club in dieser Saison gegen den Erzrivalen in vier Pflichtspielen noch ungeschlagen ist.