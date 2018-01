30 afrikanische Flüchtlinge ertrinken vor Küste des Jemen

Mindestens 30 afrikanische Flüchtlinge sind nach UNO-Angaben vor der Küste des Jemen ertrunken. Überlebende des Unglücks hätten davon berichtet, dass das Boot beschossen worden sei, als es kenterte, teilte das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) im Jemen am Freitag per Twitter mit.

Demnach sei das Boot bereits am Dienstag von der südjemenetischen Hafenstadt Aden in Richtung Dschibuti aufgebrochen. An Bord hätten sich mindestens 152 Menschen aus Somalia und Äthiopien befunden.