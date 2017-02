30.000 Menschen demonstrierten für Polizisten in Hongkong

Aus Solidarität auf die Straße - © APA (AFP)

In Hongkong sind am Mittwoch mehr als 30.000 Menschen aus Solidarität mit sieben inhaftierten Polizisten auf die Straße gegangen, die wegen Gewalt gegen einen Demonstranten verurteilt worden waren. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, beteiligten sich vor allem Kollegen außer Dienst und frühere Polizisten an den Protesten im Bezirk Kowloon.