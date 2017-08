30.000 Euro Geldstrafe für Rapid wegen Derby-Vorfällen

“Der überwiegende Teil lehnt das Werfen von Gegenständen oder gar darüber hinaus gehende Verfehlungen definitiv ab”, brach er zugleich eine Lanze für den Rapid-Anhang. “Wir werden den grundsätzlich erfolgreichen Weg des Dialogs mit unseren organisierten Anhängern weiter gehen”, so Peschek weiters.

In der Aussendung verwies Rapid weiters darauf, dass am (gestrigen) Sonntag bereits Präsident Michael Krammer in einem ORF-Interview klar gegen derartige Aktionen der eigenen Fans Stellung bezogen hatte. Auch bei dem Auswärtsspiel in der Südstadt (3:1-Sieg für Admira) hatten Anhänger durch das Werfen von Getränkebechern, Feuerzeugen und anderen Gegenständen in Richtung Spielfeld eine Unterbrechung provoziert. Laut Bundesliga werden die Vorfälle dieses Spiel betreffend “aktuell alle Berichte eingeholt, um anschließend verbandsinterne Verfahren einzuleiten”.

Weiters ermittelt der Chefankläger des Senat 3 wegen des Verhaltens von Rapid-Trainer Goran Djuricin, der nach dem Schlusspfiff mit einer abfälligen Geste gegenüber Admira-Tormanntrainer Walter Franta auffiel. Bereits abschließend wurde am Montag die Rote Karte gegen Rapid-Mittelfeldspieler Thomas Murg gegen die Admira behandelt. Der Steirer ist für die nächste Partie gesperrt, eine Sperre für ein weiteres Spiel wurde auf sechs Monate bedingt ausgesprochen.

(APA)