3. Montafon Berglauf 2017

“Schmal, steil, steinig – mit einem Wort: Extrem”. Mit diesem Satz beginnt die Ausschreibung für den 3. Montafon Berglauf in Partenen. Ein Satz, der wohl alles über diesen Lauf aussagt. Vom SCS Partenen wieder perfekt organisiert und bei wettertechnisch perfekten Bedingungen führte die Strecke vom Portal Kops I steil hinauf bis zum Berggasthaus Alpstöbli Tafamunt.

Reinhard Tschohl vom BLT Sparkasse Bludenz startete in der stark besetzten Altersklasse M50 und konnte diese nach hartem Kampf in einer Zeit von 22:58 min für sich entscheiden. Er verwies somit die starken Konkurrenten, den Südtiroler Hans Peer vom Südtirol Reschenseelaufteam (23:24 min), und den Schweizer Daniel Ackermann (23:28 min), auf die Plätze.

Ebenfalls für das BLT Sparkasse Bludenz am Start waren Eva Aschaber (AK W50) und Peter Kriegl (AK M50). Eva Aschaber gewann nicht nur ihre Altersklasse, sondern lief auch neuen Streckenrekord bei den Frauen (27:52 min). Peter Kriegl belegte in der AK M50 den 5. Platz (24:52). Allen Läufern eine herzliche Gratulation für diese tollen Leistungen und dem SCS Partenen für die perfekte Organisation dieses Berglaufes.