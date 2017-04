3. Fest der Kulturen im Pförtnerhaus gefeiert

Die Höhepunkte des dritten Fests der Kulturen waren neben Afrikanischem Trommeln, orientalischem Tanz und österreichischen Volkstänzen der Kontaktchor von Ulrich Gaul Gabriel. Durch das Programm führte niemand geringeres als Dieter Furtenbach. “Es ist ganz toll, dass so viele Leute gekommen sind – aus Nah und Fern” Hamid Lechhab stellte das reichhaltige Buffet vor und betonte, dass es sich dabei um keine politische Veranstaltung der Grünen handle, auch wenn die Grünen dahinter stünden, dass Menschen zusammen kommen. “Es freut uns sehr, dass auch Österreicher zu uns gekommen sind” so der gebürtige Marokkaner, der schon seit vielen Jahren in Feldkirch wohnt. “Wir möchten zeigen, dass Integration möglich ist und durch das Essen ein Zusammenkommen entstehen kann” so der Psychologe Lechhab. Wichtig war dabei den Veranstaltern, dass nur Produkte aus der Region verwendet werden und die Teller und das Besteck biologisch abbaubar sind. “Das Essen aus der ganzen Welt spiegelt unser Land wieder.” Neben Köstlichkeiten aus Ägypten oder der Türkei und Syrien gab es auch leckere Kässpätzle von Marlene Thalhammer. Unter den vielen Gästen befanden sich etliche vorwiegend männliche Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, Ingrid Scharf, Rose-Marie Cerha, Maria Bauer-Deboes uva. Das Schöne war unumstritten das Miteinander: Es wurde viel geredet, gelacht und natürlich getanzt. Somit ging der Grundgedanke auf und konnte erfolgreich in die Tat umgesetzt werden!