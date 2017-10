“3” darf Tele2 schlucken

Die Übernahme von Tele2 geht reibungslos - © APA (Symbolbild)

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Fusion von “3” und Tele2 erlaubt, nachdem der Mobilfunkanbieter “3” Ende Juli bekannt gab, den Festnetzbetreiber Tele2 zu kaufen. Da die Anbieter in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, würden keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgelöst, so die BWB nach einer entsprechenden wettbewerbsrechtlichen Prüfung am Dienstag.