3.175 Dienstjahre im Zeichen der Tanne

Mit der festlichen Jubilarfeier am 7. April 2018 im Spannrahmen in Hard bedankte sich SPAR Vorarlberg bei 190 treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind bereits bis zu 40 Jahre im Einsatz für SPAR.

Der Spannrahmen in Hard bildete den festlichen Rahmen für die Auszeichnung von insgesamt 190 langjährigen SPAR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die auf eine bis zu 40-jährige Karriere bei SPAR zurückblicken. „Wir wissen, dass treue und engagierte Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind“, meint Gerhard Ritter, Geschäftsführer SPAR Vorarlberg, „SPAR setzt seit Jahren auf eine Unternehmenskultur, die Treue belohnt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrem Karriereweg begleitet und fördert.“ Des Weiteren betonte er in seiner Festrede vor allem die Wichtigkeit eines wertschätzenden Betriebsklimas und die Vorbildfunktion gegenüber neuen und auszubildenden Mitarbeitenden. Derzeit beschäftigt SPAR im Ländle über 3.500 Personen und ist mit 200 Lehrlingen in 14 Ausbildungsberufen der zweitgrößte Lehrlingsausbildner in Vorarlberg.