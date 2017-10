3.000-Kilometer-Rennen von Solarautos in Australien

Team Punch Powertrain aus Belgien startete aus der Pole Position - © APA (AFP)

In Australien hat ein Rennen mit Solarautos über eine 3.000 Kilometer lange Strecke begonnen. Die World Solar Challenge startete am Sonntag in der nordaustralischen Stadt Darwin. Auf der Rennstrecke quer durch die Wüste bis in die südaustralische Stadt Adelaide wetteifern 41 internationale Teams um den ersten Platz.